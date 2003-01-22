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Источник Правда.Ру

Диетолог рассказала о методе омоложения Дженнифер Энистон

Красота

Диетолог Татьяна Коренева рассказала, как 51-летней голливудской актрисе Дженнифер Энистон удается оставаться молодой и красивой.

"Дженнифер Энистон использует популярный среди звезд способ — интервальное голодание. При таком режиме питания актриса не ест твердую пищу в течение 16 часов в день. Кроме того, она посещает тренажерный зал не менее 5 раз в неделю. Благодаря такому образу жизни актрисе удается выглядеть намного моложе своих лет", — сообщила специалист.

В 2003 году "Правда.Ру" писала о секретах похудения Дженнифер Энистон.

Дженнифер Энистон: Хочешь похудеть? Спроси меня как?

Дженнифер Энистон признала, что беспорядочная еда сильно ухудшила ее здоровье. Главная героиня популярного молодежного телесериала "Друзья", признала, что сейчас она увлеклась диетой.

Она сказала: "Я дошла до того, что начала много болеть, у меня было мало жизненной энергии, и я чувствовала себя несчастной. Я начала принимать витамины, делать зарядку и совершать долгие прогулки".

В интервью журналу "Closer" актриса сказала, что "немного склонна" к без углеводной диете, которая сейчас популярна среди звезд шоу-бизнеса.

Как сообщают источники, актриса похудела на шесть размеров. Если раньше она брала одежду 14 размера, то сейчас она носит что-то между восьмым и десятым. В новых сериях "Друзей" ее можно увидеть очень похудевшей.

Дженнифер сейчас 33 года, она является женой знаменитого красавчика — актера Брэда Питта. Она сказала: "Сейчас я нормально питаюсь, я решила свою проблему, но я не помешалась на этом. Я только забочусь о своем здоровье".

http://www.sky.com

Перевод с английского Чмыликовой Оксаны.

Темы актриса дженнифер энистон
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