Раскрыты методы сохранения молодости и красоты китайских женщин, способные помочь им выглядеть моложе своих лет

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10 секретов красоты китаянок, которые помогут выглядеть моложе своего возраста

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Красота

Китайские женщины сохраняют молодость и красоту, используя традиционные методы ухода за собой.

10 секретов красоты китаянок, которые помогут выглядеть моложе своего возраста
Фото: Сервис стоковых фотографий freepik.com
  • Они активно защищают кожу от солнца, применяя фейскини — маски для лица, и избегают высококалорийной косметики в пользу натуральных методов.
  • Умывание рисовой водой, наличие традиционных макияжей и внимание к деталям при уходе за кожей помогают им сохранять естественную красоту.
  • Важным элементом их ритуала является чай, который употребляется холодным и считается не только приятным напитком, но и заботой о здоровье.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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