Это не просто жажда: 7 способов не допустить обезвоживания организма

Обезвоживание организма остается актуальной проблемой в любое время года, и его симптомы не всегда легко распознать. Появление первых признаков, таких как сонливость, жажда, мышечная слабость и быстрая утомляемость, может быть воспринято как общее недомогание. Однако всего 1% дефицита воды может вызвать болезненные состояния, а больший дефицит может иметь серьезные последствия, вплоть до летального исхода.
Важно беречь организм от обезвоживания. Доктор превентивной и антивозрастной медицины, Наталья Зубарева, предоставляет рекомендации по предотвращению этой проблемы:
Не терпи жажду: Не ожидайте появления чувства жажды, чтобы начать пить. Если вы чувствуете жажду, обезвоживание уже началось. Прислушивайтесь к сигналам организма.
Следи за водным балансом: Взрослому человеку рекомендуется выпивать не менее 1,5 литра воды в день. Идеальная формула — 30 мл на 1 кг веса. Следите за водным режимом, держите бутылку с водой под рукой и используйте приложения для отслеживания уровня потребления воды.
Не приучай ребенка терпеть жажду: Детям нужно предлагать воду чаще, поскольку их потребность в жидкости выше. Не приучайте детей терпеть жажду и будьте внимательны к их состоянию.
Обращайся к врачу: Обезвоживание часто возникает при желудочно-кишечных инфекциях. В случае подозрения на обезвоживание у ребенка или взрослого, важно немедленно обратиться к врачу.
Некоторым требуется больше жидкости: Беременным, кормящим, при повышенной температуре, повышенном мочеиспускании или при диете требуется больше влаги. Уделяйте внимание своим потребностям воды.
Вода и только вода: Откажитесь от кофеина, газированных напитков и алкоголя. Эти напитки могут усилить жажду из-за повышения температуры тела.
Помогай организму: При стрессе, таком как жара и духота, можно принимать адаптоген элеутерококк для улучшения устойчивости организма.
Соблюдение этих рекомендаций поможет поддерживать оптимальный уровень гидратации организма и предотвращать проблемы, связанные с обезвоживанием.
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