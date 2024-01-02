7 способов научить мужчину ухаживать за кожей лица

Если твой парень знает, что такое бьюти-рутина и даже следует ей, это замечательно. Не все мужчины осознают важность ухода за собой, и иногда сложно донести до них этот аспект. Вместо того чтобы напрямую давать советы или вручать новые продукты, подходи с хитростью и последовательностью.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Шаг 1: Вручение подарков в правильное время Выбери удобный момент, например, 23 февраля, чтобы вручить подарки. После этого мужчина может быть более доброжелательным и открытым к новым идеям.

Шаг 2: Намеки и естественные восхищения Если партнер сомневается в необходимости косметических процедур, делай мимолетные замечания о положительных изменениях после использования определенных продуктов. Сказать что-то вроде "От этого крема моя кожа стала такой мягкой, потрогай" или "Бальзам для волос делает их такими ароматными" поможет создать интерес.

Шаг 3: Создание положительного примера Если у него нет образца в виде друга, следящего за собой, создай такой пример сама. Расскажи о знакомом, который регулярно посещает дерматолога и хорошо выглядит. Покажи фотографии, чтобы донести, что это реальный мужчина, и твой парень не одинок в этом.

Шаг 4: Спа-день вдвоем Предложи устроить совместный спа-день, когда будешь делать уходовые процедуры. Это не только приятно, но и полезно для него. Постепенно он привыкнет к уходу за собой и даже станет ожидать этих моментов.

Шаг 5: Разделение "все-в-одном" Когда заканчивается "гель-шампунь-бальзам", замени его на отдельные продукты — гель для душа, шампунь, бальзам. Выбирай продукцию "for men" и следи за простотой использования. Этот пошаговый процесс поможет ему комфортно вливаться в новую рутину ухода за собой.