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Как ухаживать за ногтями в домашних условиях: 10 правил

1:56
Красота

Укрепление ногтей в домашних условиях может быть эффективным способом борьбы с их ломкостью. Эксперты рекомендуют следующие методы, которые могут помочь как при уже сломанных ногтях, так и для поддержания их в идеальном состоянии:

Как ухаживать за ногтями в домашних условиях: 10 правил
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  • Используйте перчатки: Во время домашних работ предпочтительно носить защитные перчатки, чтобы уменьшить контакт с водой и химическими веществами.
  • Откажитесь от длинных ногтей: Регулярное срезание слабых ногтей помогает предотвратить механические повреждения.
  • Используйте правильные инструменты: Подрезание ногтей рекомендуется при влажности, а подпиливание — при сухости.
  • Выбирайте мягкие пилки: Пилки с меньшим гритом (абразивностью) подходят для обработки натуральных ногтей, особенно если они ломкие.
  • Регулярный уход с маслами: Масла, основанные на жожоба, могут обеспечить питание ногтей. Их рекомендуется использовать еженедельно с последующей полировкой.
  • Маски с кератином: Еженедельные маски с кератином, усиленные использованием хлопковых перчаток, способствуют укреплению ногтей.
  • Ванночки: Процедуры в теплой воде с оливковым маслом, морской солью, минеральной водой с лимоном или с добавлением сухих трав могут укрепить ногти.
  • Используйте базовое покрытие: При нанесении обычного лака на ногти следует использовать специальные средства для защиты от вредных веществ.
  • Отказ от шампуней для жирных волос: Временный переход на более мягкие шампуни может предотвратить негативное воздействие на ногти.
  • Добавки с биотином: Исследования показывают, что биотин может способствовать укреплению ногтей, но их использование следует согласовывать с врачом.

Берегите ногти и следуйте рекомендациям для достижения здоровья и красоты ваших ногтей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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