Как ухаживать за ногтями в домашних условиях: 10 правил

Укрепление ногтей в домашних условиях может быть эффективным способом борьбы с их ломкостью. Эксперты рекомендуют следующие методы, которые могут помочь как при уже сломанных ногтях, так и для поддержания их в идеальном состоянии:
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Используйте перчатки: Во время домашних работ предпочтительно носить защитные перчатки, чтобы уменьшить контакт с водой и химическими веществами.
Откажитесь от длинных ногтей: Регулярное срезание слабых ногтей помогает предотвратить механические повреждения.
Используйте правильные инструменты: Подрезание ногтей рекомендуется при влажности, а подпиливание — при сухости.
Выбирайте мягкие пилки: Пилки с меньшим гритом (абразивностью) подходят для обработки натуральных ногтей, особенно если они ломкие.
Регулярный уход с маслами: Масла, основанные на жожоба, могут обеспечить питание ногтей. Их рекомендуется использовать еженедельно с последующей полировкой.
Маски с кератином: Еженедельные маски с кератином, усиленные использованием хлопковых перчаток, способствуют укреплению ногтей.
Ванночки: Процедуры в теплой воде с оливковым маслом, морской солью, минеральной водой с лимоном или с добавлением сухих трав могут укрепить ногти.
Используйте базовое покрытие: При нанесении обычного лака на ногти следует использовать специальные средства для защиты от вредных веществ.
Отказ от шампуней для жирных волос: Временный переход на более мягкие шампуни может предотвратить негативное воздействие на ногти.
Добавки с биотином: Исследования показывают, что биотин может способствовать укреплению ногтей, но их использование следует согласовывать с врачом.
Берегите ногти и следуйте рекомендациям для достижения здоровья и красоты ваших ногтей.
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