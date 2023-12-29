Аллантоин в косметике: главные факты о пользе и противопоказания

2:08 Your browser does not support the audio element. Красота

Аллантоин, широко применяемый в корейской косметике, представляет собой ценный ингредиент в увлажняющих, отшелушивающих и заживляющих средствах для ухода за кожей. Это азотсодержащее вещество, используемое в косметологии за свои увлажняющие, успокаивающие и смягчающие свойства. Хотя аллантоин присутствует в природных источниках, его массово получают синтетическим путем.

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Аллантоин содержится в растениях, таких как окопник лекарственный, алоэ вера, ромашка, лотос, а также в моче коров и муцине улиток, которые активно используются в корейской косметике. В косметической индустрии чаще применяется синтетический аллантоин, который не уступает по своим свойствам природному аналогу.

Аллантоин в косметических продуктах обладает множеством преимуществ для кожи, таких как увлажнение, ускорение обновления клеток, помощь в заживлении, а также уменьшение рубцов и шрамов. Его эффективность заметна даже при низких концентрациях. Он удерживает влагу в клетках кожи, делая ее более упругой и мягкой. Кроме того, аллантоин является деликатным кератолитиком, размягчая омертвевшие клетки и способствуя их отшелушиванию, что придает коже мягкость и гладкость. Также известно, что аллантоин помогает заживлению поврежденной кожи и улучшает внешний вид рубцов и шрамов.

Следует отметить, что аллантоин является нетоксичным веществом и безопасным для использования в косметических продуктах. Однако, при возникновении раздражения кожи после применения продуктов с аллантоином, рекомендуется прекратить использование. При работе с аллантоином в порошковой форме следует соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать вдыхания и контакта с глазами. В период беременности и лактации рекомендуется консультироваться с врачом относительно использования косметических средств с аллантоином.