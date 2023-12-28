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Как убрать брыли: советы экспертов и 7 способов подтянуть овал лица

2:42
Красота

Вместе с экспертом рассмотрим, что представляют собой брылы и как можно избавиться от них, имея множество вариантов, включая косметические процедуры, лифтинг и имплантацию.

Как убрать брыли: советы экспертов и 7 способов подтянуть овал лица
Фото: Нейросеть Шедеврум

Что такое брылы:

Брылы - это обвисшие участки кожи в области рта, щек и нижней челюсти, формирующиеся из-за утраты объема жировой ткани. В молодости упругая кожа сохраняет четкий контур лица, но с возрастом появляются брылы, связанные с процессами старения, что делает контур лица менее определенным и придает усталый вид.

Как избавиться от брыл в домашних условиях:

На начальном этапе образования брыл эффективными считаются неинвазивные методики. Однако стоит понимать, что такие процедуры лишь устраняют видимые признаки, не воздействуя на коренные причины. Регулярный уход за кожей также необходим.

Уходовая косметика с лифтинг-эффектом: Средства с меткой "lift" способствуют упругости кожи, стимулируя производство коллагена и эластина, особенно важно с возрастом и потерей влаги.
Массаж лица: Скульптурный массаж разглаживает заломы, улучшает мышечный тонус и снимает отеки. Регулярные процедуры в салоне или дома с использованием гуашевых скребков или техники асахи положительно влияют на овал лица.
Упражнения: 15–20 минут гимнастики для лица в день способны замедлить образование брыл, особенно на начальном этапе.
Бандажи и тейпы: Специальные тейпы создают натяжение, улучшая микроциркуляцию и приподнимая кожу.
Косметологические процедуры против брыл: Инвазивные методы более эффективны при возрастных изменениях кожи.

Инъекции: Липолитики и филлеры применяются для коррекции объема и формы лица, влияя на причины брыл.
Лифтинг: Лифтинг Мендельсона, вариант SMAS-подтяжки, эффективно воздействует на жировые пакеты и связочный аппарат, улучшая контур лица.
Хирургия: В зависимости от степени проявления брыл и их причин, подходят липосакция, подтяжка нижней трети лица или коррекция комка Биша.

Важно выбирать метод, исходя из индивидуальных особенностей, а подход к процедурам должен быть профессиональным и сертифицированным. Эксперты также подчеркивают, что поддержание тонуса кожи и здоровья с помощью регулярного ухода и упражнений может снизить необходимость в инъекциях и хирургических вмешательствах.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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