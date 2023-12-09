Эти духи восхитят ароматом и стойким шлейфом: вы ахнете

1:22 Your browser does not support the audio element. Красота

Существует ряд духов, которые пользуются всеобщим восхищением и непреклонно заслуживают комплименты от окружающих. Их привлекательность обусловлена насыщенным и стойким шлейфом, который будто окутывает вас невидимым облаком.

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Любителям пряных ароматов рекомендуется обратить внимание на туалетную воду № 2 Tonka bean, Pepper, Patchouli, Press Gurwitz Perfumerie, обладающую выразительным перчено-сладким запахом. Также в эту категорию входит парфюмерная вода Ganymede от Marc-Antoine Barrois с нотами замши, кожи и пудры.

Заинтересованным в ярких цветочных ароматах стоит обратить внимание на туалетную воду Neroli & Orchidee от L’Occitane. Ее сладкий, нежный и женственный аромат придаст образу элегантности. Также не менее стойким и манящим представляется запах туалетной воды Heliotrope от Etro.

Тем, кто ищет более насыщенные и праздничные цветочно-фруктовые ноты, подойдет парфюмерная вода Dylan Purple pour femme от Versace. А для любителей фруктов и сладких ароматов рекомендуется обратить внимание на парфюмерную воду Fig Infusion от Essential Parfums Paris, по информации PeopleTalk.ru.