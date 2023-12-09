Существует ряд духов, которые пользуются всеобщим восхищением и непреклонно заслуживают комплименты от окружающих. Их привлекательность обусловлена насыщенным и стойким шлейфом, который будто окутывает вас невидимым облаком.
Любителям пряных ароматов рекомендуется обратить внимание на туалетную воду № 2 Tonka bean, Pepper, Patchouli, Press Gurwitz Perfumerie, обладающую выразительным перчено-сладким запахом. Также в эту категорию входит парфюмерная вода Ganymede от Marc-Antoine Barrois с нотами замши, кожи и пудры.
Заинтересованным в ярких цветочных ароматах стоит обратить внимание на туалетную воду Neroli & Orchidee от L’Occitane. Ее сладкий, нежный и женственный аромат придаст образу элегантности. Также не менее стойким и манящим представляется запах туалетной воды Heliotrope от Etro.
Тем, кто ищет более насыщенные и праздничные цветочно-фруктовые ноты, подойдет парфюмерная вода Dylan Purple pour femme от Versace. А для любителей фруктов и сладких ароматов рекомендуется обратить внимание на парфюмерную воду Fig Infusion от Essential Parfums Paris, по информации PeopleTalk.ru.
Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.