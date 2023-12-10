Эксперты моды выделили пять оттенков в одежде, которые лучше избегать, так как они могут нещадно придавать визуального возраста как молодым девушкам, так и взрослым женщинам.
Прежде всего, следует помнить, что бледные оттенки могут придавать коже сероватый оттенок, особенно бледно-желтый, который рекомендуется носить только в случае наличия темного загара у женщины.
Темно-фиолетовый и бежевый также входят в список оттенков, которые могут придавать визуального возраста. Первый требует драматического стиля: высокие каблуки, темные помады. Второй, в свою очередь, не рекомендуется для обладательниц смуглой кожи.
Еще одним "старящим" оттенком является терракотовый, который может быть скучным и трудным в подборе компаньонов. Также в списке фаворитов по "старению" — бордовый, который обладает такими же недостатками, как темно-фиолетовый, и рекомендуется использовать его только на ногтях, согласно сайту lisa.
Охранница гимназии № 5 в Брянске категорически отрицает свою вину в произошедшей трагедии.