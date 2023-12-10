Почему кореянки пищат от восторга от этого советского средства гигиены

0:41 Your browser does not support the audio element. Красота

В последнее время россиянки все более глубоко изучают тонкости азиатской косметологии, и в это время кореянки с восторгом открывают для себя российские средства, популярные еще со времен СССР.

Фото: commons.wikimedia. org by Аимаина хикари is licensed under public domain

Одним из таких продуктов является обычное дегтярное мыло, которое, по утверждению азиатских красавиц, несмотря на резкий и неприятный запах, способно совершать настоящие чудеса для кожи, защищая ее от воспалений.

В составе дегтярного мыла отсутствуют красители и добавки — только березовый деготь, обладающий антисептическими свойствами, как сообщает портал «Тонкости туризма».