Врач Татьяна Егорова прокомментировала домашний массаж как бьюти-процедуру

В TikTok и Instagram блогеры демонстрируют острые скулы и крупные губы. Секрет — домашний массаж лица. Журналисты ФАН узнали у врача и косметолога Татьяны Егоровой, правда ли такой метод работает, безопасен ли он.

Специалист однозначно ответила, что массаж лица не может подобным образом изменить лицо. Из-за массирования улучшенное кровообращение делает губы пухлее, однако этот эффект длится совсем немного. В случае увеличения скул можно точно сказать, что массаж в этом вопросе не поможет.

Эксперт уверила, что домашний массаж не несёт вреда человеку. Главное проводить процедуру чистыми руками, с чистым лицом. Татьяна Егорова также рассказала о плюсе массажа:

"Массаж лица улучшает кровообращение, таким образом происходит питание тканей, также он помогает сохранить тонус".

Врач заявила, что за большими губами и выраженными скулами надо обращаться к косметологу. Подобного эффекта можно добиться только с помощью "укола красоты". Во время этой процедуры человеку делаю укол с витаминами, гиалуроновой кислотой, филлерами и другими препаратами.

Никакой курс массажа не поможет в этом вопросе.

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