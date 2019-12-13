Семья из Красноярска обратилась за услугами к частному специалисту по совету врача, который рекомендовал массаж их семимесячному ребенку.
За один курс массажа и незаконченный второй родители заплатили более 80 тысяч рублей. После одного из сеансов у ребенка поднялась температура, девочка не спала несколько ночей, а ее правая ножка перестала двигаться. По словам матери ребенка, девочка вела себя очень беспокойно, она вздрагивала от каждого прикосновения.
В результате выяснилось, что массажистка сломала ребенку обе ножки. В итоге девочке наложили гипс на три недели от талии до пяток. Родители обвинили массажистку в нанесении увечий девочке, но та свою вину отрицает.
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