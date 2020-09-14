Елена Яковлева сделала круговую подтяжку у хирурга Людмилы Гурченко﻿

Актриса Елена Яковлева рассказала, что помолодеть ей помогли короткая стрижка и обращение к услугам пластического хирурга. Одну из процедур красоты делал врач Людмилы Гурченко.

Ещё в прошлом году Яковлева призналась, блефаропластика помогла ей "открыть" взгляд. В процессе этой операции убираются излишки кожи в области век, также подтягиваются уголки глаз, разглаживаются мимические морщины. Актриса сделала её в 40 лет, а в 41 она решилась на круговую подтяжку лица. Именно эту процедуру делал врач, который когда-то оперировал Людмилу Гурченко.

Елена Яковлева убеждена, что очень важно найти хорошего специалиста. Актрисе повезло, она попала к отличным врачам.

Она признаётся, что не хочет стареть. Несмотря на то что актриса легко относится к цифрам в паспорте, в некоторые моменты возраст её действительно пугает. Так, звезда боится утратить способность двигаться, ей не хочется доставлять неудобства родным.