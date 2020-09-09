Эксперт по стилю Владислав Лисовец поделился последними веяниями в индустрии моды и красоты. В тренде снова естественные образы, натуральная красота. А вот чрезмерная глянцевая ухоженность инста-красавиц уже совсем не в моде.

"Никакого отношения к современной моде такие образы уже не имеют, — заявил стилист. — Сейчас в тренде естественность и индивидуальность. Красивую женщину от некрасивой отличает внутренняя харизма, которая читается во взгляде, улыбке, чертах лица".

"Россия всегда жила по своим законам, но, думаю, что скоро и до нас дойдут новые веяния. Люди устали делать из себя тех, кем они не являются. Выглядеть идеально — это огромный труд, женщины захотели расслабиться", — добавил Владислав Лисовец.