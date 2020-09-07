Рудковская продемонстрировала стройную фигуру в купальнике с утяжкой

Посмотреть эту публикацию в Instagram Бегущая по волнам 🌊 wearing @natayakimbeachclub 💙 Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 6 Сен 2020 в 8:48 PDT

45-летняя Яна Рудковская восхитила поклонников новым пляжным фото, сделанным на отдыхе в Сочи. На снимке светская львица в ярко-голубом слитном купальнике с сетчатыми вставками на животе плещется в морской воде.

"Бегущая по волнам", — прокомментировала она свой снимок.

Фанаты пришли в восторг от потрясающей фигуры Рудковской. Некоторые пользователи задали вопросом, почему она предпочла именно такую модель купальника. Есть мнение, такие вставки на животе помогают создать эффект утягивания. Но известно, что в последнее время звезда и так усиленно худела.

В целом подписчики пришли в восторг от внешнего вида Рудковской.

Яна Рудковская активно использует Instagram. Она делает всё, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Для этой цели светская львица совершенствует качество своего контента. Недавно подписчики раскритиковали Рудковскую за пристрастие к фотошопу.