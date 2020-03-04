В салоне красоты, в котором погибла женщина, выявлены нарушения

Салон красоты, в котором погибла женщина, работал с нарушениями. Несчастный случай произошел в январе в салоне красоты ООО "Гранд-Эстет", который оказывал разнообразные услуги, в том числе и по пластической хирургии.

50-летняя женщина умерла сразу после проведения косметической операции. Возбуждено уголовное дело.

Салон красоты работал с нарушениями

В ходе проверки в работе центра были выявлены многочисленные нарушения.

Так, использовались медицинские изделия с истекшим сроком годности. Также не соблюдались правила допуска к наркотическим средствам.

В настоящее время директору салона красоты вынесено представление о необходимости устранения всех выявленных нарушений.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россиян предостерегли от навязанных кредитов в салонах красоты.