Салон красоты, в котором погибла женщина, работал с нарушениями. Несчастный случай произошел в январе в салоне красоты ООО "Гранд-Эстет", который оказывал разнообразные услуги, в том числе и по пластической хирургии.
50-летняя женщина умерла сразу после проведения косметической операции. Возбуждено уголовное дело.
В ходе проверки в работе центра были выявлены многочисленные нарушения.
Так, использовались медицинские изделия с истекшим сроком годности. Также не соблюдались правила допуска к наркотическим средствам.
В настоящее время директору салона красоты вынесено представление о необходимости устранения всех выявленных нарушений.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россиян предостерегли от навязанных кредитов в салонах красоты.
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