Россиян предостерегли от навязанных кредитов в салонах красоты

Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что нельзя оформлять кредиты в салонах красоты. Все компании, которые предлагают услуги по уходу за собой, работают по одной и той же схеме.

Красоту продают в долг

Сначала клиентов приглашают на бесплатные процедуры и просят иметь при себе паспорт. Потом посетителям салона предлагают стать его клиентами и приобрести комплект дорогой косметики.

Если посетитель говорит, что у него нет нужной суммы, ему сразу предлагают скидку и рассрочку на покупку товара.

Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что в любом случае нужно изучить условия кредитного договора, чтобы иметь полную информацию о размерах платежей и возможных санкциях за нарушение условий соглашения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, чем могут быть опасны салоны красоты.