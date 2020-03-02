Пять заболеваний, которыми можно заразиться в салонах красоты

Известно, что сейчас очень популярны разного рода омолаживающие процедуры, поэтому растет число салонов красоты, которые на фоне борьбы за клиента пренебрегают элементарными санитарными нормами.

Специалисты назвали пять заболеваний, которыми можно заразиться в салонах красоты.

Гепатит (вирусы В и С типов отличаются жизнеспособностью и могут обитать даже в воздухе. Попасть в кровь они могут даже через маленькую ранку на коже. Если мастер не позаботился о гигиене расходных материалов, то в салоне красоты вполне возможно заразиться этим вирусом).

Грибок (он часто обитает в педикюрных и маникюрных кабинетах).

Вирус папилломы человека (им можно заразиться в маникюрном или парикмахерском зале в случае, если не были продезинфицированы инструменты).

Бактерии (бактерии в бьюти-центрах — не редкость. Самый большой риск связан с золотистым стафилококком).

Эксперты советуют перед посещением салона красоты ознакомиться с его работой и отзывами предыдущих посетителей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что запрет соляриев спасет жизни людей и сэкономит миллиарды долларов.