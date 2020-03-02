Известно, что сейчас очень популярны разного рода омолаживающие процедуры, поэтому растет число салонов красоты, которые на фоне борьбы за клиента пренебрегают элементарными санитарными нормами.
Специалисты назвали пять заболеваний, которыми можно заразиться в салонах красоты.
Гепатит (вирусы В и С типов отличаются жизнеспособностью и могут обитать даже в воздухе. Попасть в кровь они могут даже через маленькую ранку на коже. Если мастер не позаботился о гигиене расходных материалов, то в салоне красоты вполне возможно заразиться этим вирусом).
Грибок (он часто обитает в педикюрных и маникюрных кабинетах).
Вирус папилломы человека (им можно заразиться в маникюрном или парикмахерском зале в случае, если не были продезинфицированы инструменты).
Бактерии (бактерии в бьюти-центрах — не редкость. Самый большой риск связан с золотистым стафилококком).
Эксперты советуют перед посещением салона красоты ознакомиться с его работой и отзывами предыдущих посетителей.
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