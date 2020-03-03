Эксперты назвали причины выпадения волос

Эксперты назвали самые распространенные факторы, влияющие на выпадение волос.

Гормональные изменения

Они приводят к тому, что волосы начинают выпадать. У женщин гормональные изменения могут быть связаны с беременностью и родами. Также причиной может послужить прекращение приема контрацептивных препаратов.

Стресс

Из-за стрессовых ситуаций человек переживает, у него ухудшается сон, поэтому волосяные луковицы слабеют и волосы начинают выпадать.

Питание

Плохое питание, дефицит витаминов также негативно влияет на густоту нашей шевелюры.

Наследственность

Также выпадение волос может быть наследственным. В таком случае будет сложно решить данную проблему.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как лечить выпадение волос.