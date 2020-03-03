Эксперты назвали самые распространенные факторы, влияющие на выпадение волос.
Они приводят к тому, что волосы начинают выпадать. У женщин гормональные изменения могут быть связаны с беременностью и родами. Также причиной может послужить прекращение приема контрацептивных препаратов.
Из-за стрессовых ситуаций человек переживает, у него ухудшается сон, поэтому волосяные луковицы слабеют и волосы начинают выпадать.
Плохое питание, дефицит витаминов также негативно влияет на густоту нашей шевелюры.
Также выпадение волос может быть наследственным. В таком случае будет сложно решить данную проблему.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как лечить выпадение волос.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.