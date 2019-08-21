Лечение выпадения волос

Выпадение волос всегда доставляет массу неприятных ощущений, что неудивительно, ведь всем хочется быть обладателями здоровой и красивой шевелюры.

Причин, по которым выпадают волосы, довольно много. Среди них и генетическая предрасположенность, и нехватка витаминов, прочих полезных веществ, гормональные сбои, длительный прием антибиотиков и других лекарственных препаратов, стрессы, перегрузки, воздействие окружающей среды, а также систематическое окрашивание волос и использование горячих фенов. Существует несколько способов вернуть волосам привлекательный и здоровый вид.

Но стоит помнить о том, что любые средства для укрепления волос эффективны лишь в комплексе со специальными препаратами. И прежде чем прибегнуть к их использованию, необходимо выяснить и устранить причину выпадения волос, после чего браться за лечение и восстановление.

Рецепты средств против выпадения волос

Предлагаем несколько эффективных рецептов средств против потери волос:

Репейное масло и измельченный красный стручковый перец нужно залить половиной стакана водки и дать смеси настояться в течение суток. Полученный настой втирается в кожу головы раз в неделю, после чего необходимо укрыть голову пленкой и полотенцем. Длительность процедуры составляет два часа.

Ускорить рост волос поможет смесь из двухсот граммов темного пива и двух яичных желтков, взбитых в пену. Полученную смесь необходимо равномерно распределить по волосам и оставить примерно на час.

Хорошим проверенным средством является травяной сбор из крапивы, лесного ореха, хмеля и чистотела (в одинаковых пропорциях), который разводится репейным, розовым, облепиховым и эвкалиптовым маслами (по 10 грамм каждого) с добавлением 5 грамм цветочной пыльцы, которую можно купить в аптеках. Нанести круговыми массирующими движениями на чисто вымытые и слегка влажные волосы и оставить на час, после чего промыть проточной водой.

Маски для роста волос в домашних условиях

Усилить кровообращение поможет сухая горчица, разведенная теплой водой до консистенции густой сметаны. Полученную смесь нужно нанести на кожу головы, после чего голова покрывается пленкой или целлофаном. Длительность процедуры - 30 минут, после чего волосы нужно тщательно вымыть. Для усиления эффекта горчичную маску можно чередовать с маской из яичного желтка или меда.

Отвар цветков аптечной ромашки смешать с медом и нанести на волосы. Дать поработать маске в течение получаса, после чего прополоскать волосы под проточной водой. Достаточно применять маску один раз в неделю.

Репейное масло очень эффективно восстанавливает поврежденные волосы и способствует их росту. Для приготовления маски нужно развести дрожжи теплым молоком, добавить мед, репейное и касторовое масло, нанести на один час и смыть с шампунем. Подобные маски можно применять в течение месяца.

Насытить кожу головы витаминами и микроэлементами способно оливковое масло. Его нужно лишь немного подогреть и нанести на волосы в чистом виде либо в сочетании с маслом жожоба или репейным маслом.

Кондиционером для волос может служить смесь из яичных желтков, свежевыжатого лимонного сока и натурального йогурта. После использования любых средств, в состав которых входят яичные желтки, волосы ополаскивают исключительно теплой водой, ни в коем случае не горячей.

Фото: revistashape.com

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