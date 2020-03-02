Пухлые губы и тонкий нос: Королева удивила переменами во внешности

Певица Наташа Королёва на своей странице в Instagram сообщила своим поклонникам о выходе нового сборника песен. Но пользователей удивило ее "измененное" лицо.

На опубликованном фото артистка держится за голову руками и пристально смотрит в объектив камеры. На ее лице выражены пухлые губы и тонкий нос.

По мнению поклонников, внешность Наташи Королёвой изменилась до неузнаваемости. Фанаты полагают, что певица перенесла несколько пластических операций, поэтому сейчас у нее якобы такое "неестественное" лицо. Многие пользователи даже не сразу узнали знаменитость: кто-то решил, что на фото Елена Темникова, а другие увидели на снимке Глюкозу.

"А кто на фото? Явно не Королёва", "Пластика, 100%", "Они все похожи сейчас друг на друга. Кто это? Видно, один и тот же пластический хирург делал…", — высказались подписчики звезды.

Некоторые пользователи решили, что изменения во внешности певицы связаны с обработкой снимков в фоторедакторе.

Раньше "Правда.Ру" писала о том, что Тарзан намекнул на развод с Наташей Королевой.