Самые красивые мужчины живут в Севастополе

Сервис онлайн-бронирования отелей Tvil. ru провел опрос среди пользователей соцсетей и выяснил, в каких российских городах живут самые красивые мужчины.

Первое место в рейтинге самых красивых мужчин России занял Севастополь. За этот город проголосовали 32% респондентов.

На втором месте находится Санкт-Петербург, 25,6% опрошенных выбрали этот город.

Третье место занял Мурманск. За мужчин, живущих в этом городе, проголосовало 11,5% опрошенных. Москва и Сочи набрали по 7,69% голосов.

Шестое место занял Пятигорск (6,41%), Саратов и Челябинск набрали 3,85% и 2,56% соответственно. Замыкают топ-10 Владивосток и Петрозаводск (они набрали по 1,28%).

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Шварценеггер признал россиянок самыми красивыми женщинами на Земле.