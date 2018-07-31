Огромный неизвестный объект обнаружен в море у Греции

Вблизи Греции обнаружен гигантский неопознанный объект необычной формы.. Интернет-пользователь случайно нашел его при помощи Google Earth и попытался выяснить, что это может быть.
Контур вытянутого на 67 метров объекта можно разглядеть недалеко от берега Мичаниона, Салоники. Фотографиями и другими данными пользователь поделился на сайте Disclose.tv.
Точные координаты, по которым можно найти объект и убедиться в его существовании: 40 ° 27'4.62 "22 ° 51'39.78". Пока что никто не выяснил, что это такое. Наиболее вероятны предположения, что это развалины маяка или вулканический кратер. Подозрительным кажется и то, что к северу от объекта есть гавань.
Странен и внешний вид объекта: можно четко разглядеть его контур, однако все остальное словно на глубине. Сама форма напоминает симметричный вытянутый овал.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Не расплатившись до конца с собственным внешним долгом, Российская Федерация прощает долги всем остальным.
Тысячи россиян вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.
Тысячи россиян вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.
Президент Франции скептически отнесся к диалогу Брюсселя с Вашингтоном. И это охладило поток восторженных комментариев по поводу встречи Трампа с Юнкером.