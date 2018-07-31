Огромный неизвестный объект обнаружен в море у Греции

Вблизи Греции обнаружен гигантский неопознанный объект необычной формы.. Интернет-пользователь случайно нашел его при помощи Google Earth и попытался выяснить, что это может быть.

Фото: google earth 140x140

Контур вытянутого на 67 метров объекта можно разглядеть недалеко от берега Мичаниона, Салоники. Фотографиями и другими данными пользователь поделился на сайте Disclose.tv.

Точные координаты, по которым можно найти объект и убедиться в его существовании: 40 ° 27'4.62 "22 ° 51'39.78". Пока что никто не выяснил, что это такое. Наиболее вероятны предположения, что это развалины маяка или вулканический кратер. Подозрительным кажется и то, что к северу от объекта есть гавань.

Странен и внешний вид объекта: можно четко разглядеть его контур, однако все остальное словно на глубине. Сама форма напоминает симметричный вытянутый овал.