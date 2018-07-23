Лошадь едва не убила жокея своей гибелью во время тренировки

Известный жокей Виктор Эспиноза был госпитализирован в воскресенье после того, как его конь Бобби Абу-Даби умер прямо во время тренировки.

Как пишет TMZ Sports сообщила новость, отметив, что Бобби Абу-Даби тренировался для нескольких запланированных гонок. По данным CNN, в сети появилось видео, что лошадь и Эспиноза лежали неподвижно на трассе в течение нескольких минут, прежде чем другие пришли на помощь.

Владелец Бобби Абу-Даби Брайан Трамп подтвердил смерть лошади. По данным Associated Press, Эспинозу доставили в больницу с травмой шейного позвонка и ушибом левого плеча.

Его агент Брайан Бич заявил, что спортсмен в ближайшее время полностью восстановится. Напомним, Эспиноза является одним из самых успешных жокеев в истории и имеет в активе семь побед в Тройной гонке Короны.