"В США - в могилу": рэпера Face забрили в российскую армию

Рэпер Face, он же Иван Дремин, заявил, что уходит защищать Отечество. Одиозный деятель решил пройти срочную службу.
Перед отправкой рэпер попрощался со своими читателями в Twitter, сказав, что ждать его нужно через год. Сообщение сопровождалось фото. На нем гражданин Дермин, как можно предположить, проходит призывную комиссию.
Ценители таланта по-разному отреагировали на весть: кто-то не совсем поверил сообщению, кто-то предостерег от опасности, что может исходить от армейских товарищей. Были и те, кто провел параллель меж смертями американских реперов и проводами в армию российских. Некоторые пожалели о смене имиджа исполнителя и том, что долго придется ждать свежего трека.
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