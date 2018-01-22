Ученые приговорили мужчин к необратимому вырождению

Британские ученые пришли к выводу, что Y-хромосома, определяющая развитие половых признаков у мужчин, исчезнет примерно через несколько миллионов лет.

Как пишет генетик Даррен Гриффин из Кентского университета (Англия), мужская хромосома содержит гены, которые не являются необходимыми для жизни. Среди них - ген SRY, определяющий развитие организма по мужскому типу.

По мнению ученого, они не имеют дополнительных копий, рекомбинация с которыми могла бы предотвратить окончательную потерю функций Y-хромосомной ДНК из-за мутаций. За всю историю существования жизни хромосома сильно выродилась, и этот процесс будет продолжаться, по оценкам ученых, еще 4,6 миллиона лет.

Он добавил, что в организмах людей происходят крупномасштабные хромосомные перестройки, приводящие к появлению дополнительных копий генов на Y-хромосоме. На это влияет наличие палиндромов - последовательностей нуклеотидов, читаемых одинаково в обоих направлениях.

При этом отмечается, что вырождение Y-хромосомы не означает полное исчезновение мужчин.

Австралийские ученые пришли к выводу, что эволюция мужчин движется в сторону повышения массы тела и ухудшения образования, а женщин - в сторону раннего наступления половой зрелости.

Как заявили генетики в статье PNAS, "мужчины с высоким индексом массы тела производят больше детей, чем их более стройные "конкуренты". При этом высокие женщины оставляют меньше детей, чем представительницы слабого пола со средним ростом.

Исследователи из университета Квинсленда в Брисбане пояснили, что изучали следы естественного отбора среди нескольких тысяч британцев, пожертвовавших свою ДНК проекту Biobank.

Выяснилось, что гены людей, оставляющих больше потомства, имеют больше шансов выжить и распространиться дальше по популяции, чем ДНК мужчин и женщин, имеющих лишь одного ребенка или не имеющих детей вообще.

Также на количество детей влияли факторы своеобразной "золотой середины". В их числе оказывались рост, образование, вес и уровень притязаний. Ученые также отметили, что чем раньше женщина рожает первого ребенка, тем меньше детей у нее в среднем бывает.