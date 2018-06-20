105-летняя американка поделилась секретом своего долголетия

Американка из Палм-Харбора, штат Флорида, недавно отпраздновала свое 105-тилетие. Старушка признается, что у нее и в мыслях не было, что она проживет так долго. Как признается Хелен, не ожидала этого и ее семья. Все дело в том, какой образ жизни вела американская бабушка — по словам самой Хелен, она пила, курила, и "еще много разного". Могла, например, гулять всю ночь напролет, а утром как ни в чем не бывало пойти на работу. И, заявляет Хелен Граньер, жила своей жизнью, ни в чем себе не отказывала и получала удовольствие от того, что происходит вокруг. Именно в этом, считает она, секрет ее долголетия.

Фото: www.smalljoys.tv

По словам старушки, она большой фанат азартных игр. Ее ныне покойный муж отказывался даже брать ее с собой в Лас-Вегас, так как знал, что дело может закончится плохо. Поэтому Хелен попала в этот город лишь после того, как он умер.

Отметила свой сто пятый день рождения Хелен Граньер в доме престарелых в кругу родных и близких. Не следует, кстати, сомневаться в умственных способностях старушки или искать у нее признаки старческой деменции: внезапно по ходу торжества Хелен заметила, что кто-то умыкнул у нее кусочек торта и потребовала, чтобы ей отрезали еще один.