Австралийский медиамагнат предпочел молекулярного биолога топ-модели

Основатель News Corporation и 21st Century Fox, австралийский медиамагнат Руперт Мердок, которому 11 марта исполнится 93 года, намерен жениться на 67-летней Елене Жуковой, молекулярном биологе и бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича, сообщает New York Times.
Мердок и Жукова состоят в отношениях с лета 2023 года. Сейчас пара помолвлена, а свадьба запланирована на 1 июня.
Этот брак может стать пятым для владельца Wall Street Journal, Times, Sun и New York Post. Предыдущая жена, модель и актриса Джерри Холл (бывшая жена Мика Джаггера) подала на развод в июле 2022 года по причине "непримиримых разногласий".
Елена Жукова переехала в США из Москвы в 90-х. Она изучала диабет, работала в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, сейчас на пенсии. Жукова приходится матерью Дарье, бывшей жене Абрамовича, которая состояла с ним в браке до 2017 года.
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