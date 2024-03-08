Австралийский медиамагнат предпочел молекулярного биолога топ-модели

Руперт Мердок женится на теще Абрамовича

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Основатель News Corporation и 21st Century Fox, австралийский медиамагнат Руперт Мердок, которому 11 марта исполнится 93 года, намерен жениться на 67-летней Елене Жуковой, молекулярном биологе и бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича, сообщает New York Times.

Фото: flickr.com by Monika Flueckiger is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Мердок и Жукова состоят в отношениях с лета 2023 года. Сейчас пара помолвлена, а свадьба запланирована на 1 июня.

Этот брак может стать пятым для владельца Wall Street Journal, Times, Sun и New York Post. Предыдущая жена, модель и актриса Джерри Холл (бывшая жена Мика Джаггера) подала на развод в июле 2022 года по причине "непримиримых разногласий".

Елена Жукова переехала в США из Москвы в 90-х. Она изучала диабет, работала в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, сейчас на пенсии. Жукова приходится матерью Дарье, бывшей жене Абрамовича, которая состояла с ним в браке до 2017 года.