Медведи на улицах-это реальность штата Флорида

Медведь в поисках еды вышел из леса, пролез в машину молодой американки и съел шоколадные конфеты, которые она купила в подарок своему приятелю. После этого зверь удалился, не причинив никакого вреда девушке.
В США действуют строгие ограничения на стрельбу по животным, поэтому в американских городах и посёлках можно увидеть зайцев, белок, ежей и других лесных зверей. Однако случаев встречи с медведями практически не было, тем более во Флориде.
Так что миф про медведей на улицах в России-теперь уже реальность Соединённых Штатов Америки.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.