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Медведи на улицах-это реальность штата Флорида

Медведи свободно разгуливают по Флориде

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Медведь в поисках еды вышел из леса, пролез в машину молодой американки и съел шоколадные конфеты, которые она купила в подарок своему приятелю. После этого зверь удалился, не причинив никакого вреда девушке.

Медведи свободно разгуливают по Флориде
Фото: openverse by magnus.johansson10 is licensed under CC BY-SA 2.0

В США действуют строгие ограничения на стрельбу по животным, поэтому в американских городах и посёлках можно увидеть зайцев, белок, ежей и других лесных зверей. Однако случаев встречи с медведями практически не было, тем более во Флориде.

Так что миф про медведей на улицах в России-теперь уже реальность Соединённых Штатов Америки. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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