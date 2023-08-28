Орел украл еду у двух аистов

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Бесстрашный орел совершил стремительный маневр, чтобы украсть заслуженную еду у двух аистов, занятых ловлей пищи.

Фото: openverse

Лоренс Вентер, 39-летний преподобный, был единственным наблюдателем этого захватывающего зрелища, и он поделился эмоциями в своем аккаунте вместе с отснятым материалом через LatestSightings. com. "Я покинул лагерь и направился к мосту Шингведзи в поисках чего-нибудь захватывающего. По прибытии я прочесал берега и русло реки в поисках признаков жизни. Меня охватило чувство спокойствия — два великолепных седлоклювых аиста элегантно двигались по воде в сопровождении множества других водоплавающих птиц".

Седлоклювые аисты — искусные охотники, использующие уникальную технику ловли рыбы. Они неподвижно стоят в воде, напоминая статуи, зорко наблюдая за проплывающими рыбами. Как только они замечают свою добычу, они наносят молниеносный удар своими длинными острыми клювами. Их клювы действуют как наконечники копий, позволяя им быстро выхватывать рыбу из воды.

На этом безмятежном фоне один из аистов поймал маленькую рыбку. Проявив впечатляющую аккуратность, аист очистил рыбу и положил ее на песок. Лоренс, очарованный моментом, начал документировать это довольно необычное зрелище. Однако спокойствие было нарушено, когда сверху спустился рыбий орел. Последовало захватывающее противостояние, в котором каждая птица стремилась казаться более грозной, чем другая. В их устремленных друг на друга взглядах была напряженная энергия. Лоренс инстинктивно переключился в режим видеосъемки, чтобы запечатлеть противостояние. "Широко расправив крылья, рыбий орел осторожно приближался, пытаясь запугать аиста". Атмосфера накалилась, когда орел сделал еще несколько шагов и быстро выхватил рыбу у аистов. Когда один из аистов бросился в погоню, он не смог вернуть свою добычу. Рыбий орел на мгновение замер, а затем взмыл в небо со своим завтраком.

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Eagle Steals Meal from 2 Storks