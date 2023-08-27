Медведь сбежал из багажного отделения самолета в Дубае

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Президент Ирака приказал провести расследование после того, как медведь, перевозимый в багажном отсеке самолета авиакомпании Iraqi Airways, сбежал из своей клетки в международном аэропорту Дубая.

Фото: "Mr Bear" by Todd Huffman is licensed under CC BY 2.0.

Iraqi Airways извинилась перед пассажирами, прилетевшим в Дубай из Багдада, за задержку, созданную медведем. Авиакомпания связалась с властями Объединенных Арабских Эмиратов, и специализированная команда прибыла в аэропорт для усыпления животного.

Самолет успешно вернулся обратно в Багдад, сообщили официальные лица.

Авиакомпания не раскрыла причину того, почему медведь оказался на борту и кто был его хозяином. Она заявила, что при перевозке медведя были соблюдены международные рекомендации по благосостоянию животных.

Медиа-офис премьер-министра Ирака Мохаммеда Шиа Аль-Судани объявил в социальных сетях, что министр транспорта Раззак Аль-Садави проведет расследование данного инцидента.

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Bear escapes crate on plane