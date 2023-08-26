The New York Times: В Шотландии начались самые масштабные поиски Лох-Несского чудовища

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Приблизительно двести охотников за тайнами, вооруженных беспилотными аппаратами, присоединились к самой масштабной за последние полвека попытке обнаружить легендарное существо, которое, согласно преданиям, обитает в озере Лох-Несс в Шотландии, сообщает газета "The New York Times".

Эти искатели оснащены современной техникой, значительно опережающей своих предшественников. Используя летательные и подводные беспилотники, они проводят обследование озера, имеющего глубину около 24 метров и протяженность около 60 километров. В арсенале поисковиков имеются инфракрасные камеры для выявления тепловых следов и гидрофон, способный регистрировать звуковые сигналы на глубине до 18 метров под водой.

"Это уже не просто группа людей с биноклями и пикником", подчеркивает Пол Никсон, руководитель Лох-Нессского центра.

По его словам, данная экспедиция стала самой тщательно спланированной за все время 1300-летних поисков таинственного создания в озере.

Существо, именуемое ласково "Несси", сделалось неотъемлемой частью шотландской фольклорной традиции и, согласно преданиям, обитает в глубинах озера на Шотландском нагорье. Его легенда уходит корнями в далекий 6 век. Современный миф о "Несси" возник сравнительно недавно. В 1933 году управляющий гостиницей заявил, что наблюдал в озере существо, напоминающее кита.

Знаменитая фотография 1934 года, представляющая голову и шею предполагаемого морского существа, по-прежнему вызывает интерес. Несмотря на то что большинство сейчас склоняется к мнению о тщательно спланированной мистификации, она была опубликована в газете "Daily Mail" и продолжает оставаться объектом обсуждения.

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Краткая история Лох-несского чудовища