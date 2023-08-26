The Daily Telegraph: В английском отеле выдра украла карпов на 12 млн. рублей

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Британский отель подвергся ущербу в размере 100 тысяч фунтов стерлингов (12 млн. рублей), после нападения выдры, пишет The Daily Telegraph.

Фото: creativecommons

По информации издания, происшествие случилось в Grosvenor Pulford Hotel & Spa, расположенном в Честере, столице графства Чешир. Сотрудники отеля были потрясены узнав, что хищник похитил около 50 декоративных карпов кои из двух прудов на территории гостиницы. Каждая из этих домашних амурских карпов оценивается в 2 тысячи фунтов стерлингов (240 тыс. рублей).

Воровство выдры было заснято камерами видеонаблюдения. Записи фиксировали процесс кражи и ярко демонстрировали, что даже установленные электрические сети, предназначенные для защиты рыбы от местных цапель, не смогли спасти ее от нападения выдры.

"Потеря около 100 тысяч фунтов из-за украденных карпов кои заставила нас искать пути минимизации дальнейших убытков. Наши разноцветные карпы не только являются украшением нашего сада, радуя глаз обитателей, которые долгие годы наслаждались спокойной жизнью на нашей территории, но и представляют значительную инвестицию в наш отель", — сказал Эндрю Нельсон, директор компании Nelson Hotels & Inns, владеющей гостиницей.

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