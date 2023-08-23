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В Малайзии рыбаки поймали четырёхметрового крокодила

1:05
Интересные Новости

В Малайзии рыбаки сумели вытащить на свою удочку крокодила, превысившего четыре метра в длину. Эта информация была опубликована в СМИ Suarasarawak.

В Малайзии рыбаки поймали четырёхметрового крокодила
Фото: Splash/ All Over

Капитан Тан Ю Хок рассказал о том, что данный экземпляр стал самым крупным крокодилом, который когда-либо был пойман в реке Мату. Масса этого рептилии составила около одной тонны. Громадное тело животного было отправлено в город Сибу.

Река Мату является единственным местом обитания крокодилов в данном регионе. Местные жители часто сталкиваются с ними, особенно в жаркую погоду и во время отлива.

Представители властей призвали местных жителей быть бдительными и докладывать о любых встречах с опасными животными.

"Рекомендуется не предпринимать никаких действий самостоятельно, так как это может быть опасно и рискованно," — подчеркнул местный депутат Датук Др Джуанда Джая.

Ранее мы сообщали, что в Коста-Рике крокодил съел молодого футболиста. 

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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