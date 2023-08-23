В Малайзии рыбаки сумели вытащить на свою удочку крокодила, превысившего четыре метра в длину. Эта информация была опубликована в СМИ Suarasarawak.
Капитан Тан Ю Хок рассказал о том, что данный экземпляр стал самым крупным крокодилом, который когда-либо был пойман в реке Мату. Масса этого рептилии составила около одной тонны. Громадное тело животного было отправлено в город Сибу.
Река Мату является единственным местом обитания крокодилов в данном регионе. Местные жители часто сталкиваются с ними, особенно в жаркую погоду и во время отлива.
Представители властей призвали местных жителей быть бдительными и докладывать о любых встречах с опасными животными.
"Рекомендуется не предпринимать никаких действий самостоятельно, так как это может быть опасно и рискованно," — подчеркнул местный депутат Датук Др Джуанда Джая.
Ранее мы сообщали, что в Коста-Рике крокодил съел молодого футболиста.
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Артист покинул Россию и проживает в Израиле.