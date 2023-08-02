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Крокодил съел 29-летнего футболиста

2:10
Происшествия

Коста-Рика всегда славилась своей природной красотой и богатым животным миром. Однако даже в этом удивительном уголке Земли иногда происходят страшные события. В этот раз трагедия коснулась мира спорта и потрясла всю страну, сообщает Lenta.ru.

Крокодил съел 29-летнего футболиста
Фото: REX/ Shutterstock

Судьба футболиста Хесуса Альберто Лопеса Ортиса, который отдавал свои силы любительскому клубу "Депортиво Рио Каньяс", была прервана смертельным хищником. В один жаркий день, желая освежиться, он решил искупаться в реке Каньяс, которая находится в провинции Гуанакасте. Но этот красивый план превратился в кошмарную реальность.

Крокодил, скрывающийся в глубинах реки, внезапно предпринял атаку на беззащитного спортсмена. В этот момент жизнь Хесуса Альберто Лопеса Ортиса оказалась под угрозой. Несмотря на его борьбу и стойкость, крокодил оказался сильнее.

Следователи установили, что Хесус Альберто Лопес Ортис пытался сразиться с крокодилом, но его усилия оказались тщетными. Хищник оттащил его под воду. И на глазах свидетелей футболист в итоге скончался.

Трагедия потрясла не только его семью, но и всю футбольную команду "Депортиво Рио Каньяс" и поклонников. Хесус Альберто Лопес Ортис оставил после себя двоих детей — восьми и трёх лет.

Семья обратилась к общественности с мольбой о помощи в оплате расходов на похороны. Главный тренер команды Луис Карлос Монтес также старается организовать сбор средств, чтобы помочь семье в этот тяжёлый момент. Похороны Хесуса Альберто Лопеса Ортиса прошли 1 августа.

Эта трагедия — ещё одно напоминание о том, что даже в красивых и спокойных местах есть опасности, которые могут подстерегать человека. Крокодилы — древние хищники, обитающие в водоёмах Коста-Рики и других стран. И хотя такие атаки являются редкостью, они всегда напоминают о беспредельной природной силе и вечной борьбе за выживание.

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Самый большой крокодил, способный плавать в море - ГРЕБНИСТЫЙ КРОКОДИЛ В ДЕЛЕ!
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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