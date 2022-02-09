Синоптики опровергли "разведданные" Пентагона и Госдепа

США никак не могут перестать нагнетать истерию вокруг придуманного ими российского вторжения на Украину. Но их "пророчества" разбил прогноз погоды.

Не успело ИА Reuters опубликовать очередную страшилку от "анонимных официальных представителей Госдепа", рассказавших изданию о "разведданных" о том, что Россия нападёт на Украину 15 февраля, "когда земля достигнет пика замерзания и появится возможность для свободного движения военной техники", как синоптики всех "заинтересованных" разочаровали.

Гидрометцентра России сообщил, что ближайшие дни в Донецке и Луганске будет по-весеннему тепло:

днём -уверенный "плюс", а ночью — до -3 С°.

Аналогичные данные и у Yahoo — владельца второго по популярности поискового сервиса на планете, с той лишь разницей, что их синоптики указывают температуру воздуха в градусах по шкале Фаренгейта.

К слову, "заинтересованная сторона" — Украина, точнее, её Гидрометцентр, тоже видит в атмосфере потепление на Донбассе.

Вот такая зрада: земля не замёрзнет, штурма границ Незалежной опять не случится.

Таким образом, очередное заявление Соединенных Штатов по Украине не соответствует не только здравому смыслу, но и научным данным.

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