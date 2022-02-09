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Автор Ольга Лебедева

Синоптики опровергли "разведданные" Пентагона и Госдепа

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США никак не могут перестать нагнетать истерию вокруг придуманного ими российского вторжения на Украину. Но их "пророчества" разбил прогноз погоды.

Синоптики опровергли "разведданные" Пентагона и Госдепа

Не успело ИА Reuters опубликовать очередную страшилку от "анонимных официальных представителей Госдепа", рассказавших изданию о "разведданных" о том, что Россия нападёт на Украину 15 февраля, "когда земля достигнет пика замерзания и появится возможность для свободного движения военной техники", как синоптики всех "заинтересованных" разочаровали.

Гидрометцентра России сообщил, что ближайшие дни в Донецке и Луганске будет по-весеннему тепло:

  • днём -уверенный "плюс", а ночью — до -3 С°.

Аналогичные данные и у Yahoo — владельца второго по популярности поискового сервиса на планете, с той лишь разницей, что их синоптики указывают температуру воздуха в градусах по шкале Фаренгейта.

К слову, "заинтересованная сторона" — Украина, точнее, её Гидрометцентр, тоже видит в атмосфере потепление на Донбассе.

Вот такая зрада: земля не замёрзнет, штурма границ Незалежной опять не случится.

Таким образом, очередное заявление Соединенных Штатов по Украине не соответствует не только здравому смыслу, но и научным данным.

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Доверяет ли Донбасс Путину?
Автор: Ольга Лебедева
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