Американец начал есть сырое мясо и жить как пещерный человек

Житель США Брайан Джонсон вернулся к образу жизни пещерного человека. Он обитает в полной глуши, ест сырое мясо и каждый день занимается спортом, передаёт The Sun.

Американец признался, что "догматы предков" помогли ему восстановить силы и улучшить самочувствие. По его мнению, для комфортной жизни человеку не нужны современные удобства. Он убеждён: городская среда и гаджеты пагубно влияют на психическое и физическое здоровье.

Также Джонсон привлекает к пещерному образу жизни своих сыновей. Он рассказал, что раньше мальчики часто болели, однако после отказа от обработанных пищевых продуктов они избавились от насморка и хронической аллергии.

"Мы начали возвращать пищу наших предков: сезонные фрукты и овощи, животных целиком, включая самую богатую питательными веществами часть — печень", — поделился мужчина.

В соцсетях американца уже успели прозвать "королём печени". Ежедневно Джонсон употребляет в пищу полкилограмма сырого мяса.

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