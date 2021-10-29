EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В СКР потребовали обосновать заключение под стражу врача из-за убийства ребёнка
Шмыгаль поведал о том, как США и Британия освобождали Украину от нацистов
В пятизвёздочных отелях Египта не хватает мест из-за наплыва российских туристов
Кемеровский суд озвучил приговоры по делу "Зимней вишни"
Украинский политолог рассказал о культе личности главного "Слуги народа"
Пентагон: Китай превзойдёт Россию и США по военной мощи
Жизнь дороже "понтов" Зеленского, он не дал подкрепление - украинские военные
Российские пенсионеры, возможно, не будут платить транспортный налог
Отставку губернатора Томской области запланировали в Кремле

Американец начал есть сырое мясо и жить как пещерный человек

Интересные Новости

Житель США Брайан Джонсон вернулся к образу жизни пещерного человека. Он обитает в полной глуши, ест сырое мясо и каждый день занимается спортом, передаёт The Sun.

Американец начал есть сырое мясо и жить как пещерный человек

Американец признался, что "догматы предков" помогли ему восстановить силы и улучшить самочувствие. По его мнению, для комфортной жизни человеку не нужны современные удобства. Он убеждён: городская среда и гаджеты пагубно влияют на психическое и физическое здоровье.

Также Джонсон привлекает к пещерному образу жизни своих сыновей. Он рассказал, что раньше мальчики часто болели, однако после отказа от обработанных пищевых продуктов они избавились от насморка и хронической аллергии.

"Мы начали возвращать пищу наших предков: сезонные фрукты и овощи, животных целиком, включая самую богатую питательными веществами часть — печень", — поделился мужчина.

В соцсетях американца уже успели прозвать "королём печени". Ежедневно Джонсон употребляет в пищу полкилограмма сырого мяса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Неандертальцы владели секретами кожи
Автор: Юлия Миленина
Последние материалы
В СКР потребовали обосновать заключение под стражу врача из-за убийства ребёнка
Шмыгаль поведал о том, как США и Британия освобождали Украину от нацистов
Кемеровский суд озвучил приговоры по делу "Зимней вишни"
В пятизвёздочных отелях Египта не хватает мест из-за наплыва российских туристов
Украинский политолог рассказал о культе личности главного "Слуги народа"
Пентагон: Китай превзойдёт Россию и США по военной мощи
Жизнь дороже "понтов" Зеленского, он не дал подкрепление - украинские военные
Российские пенсионеры, возможно, не будут платить транспортный налог
Отставку губернатора Томской области запланировали в Кремле
США предоставят Афганистану $144 млн гуманитарной помощи
Популярное
Мир. Новости мира
Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины

Удар "Байрактаром" по ЛДНР был воспринят в РФ как последствие неправильного поведения Турции, а именно - продажи ею Украине данных беспилотников.

Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Здоровье
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Экономика и бизнес
Сколько будет стоить доллар в ноябре, рассказали экономисты
Здоровье
"Хаотично пьют антибиотики": Мясников назвал смертельную ошибку при COVID-19
Мирослава Димитрова-Козлеков Австрию заполонили беженцы: правительство вводит закон о кризисной безопасности Мирослава Димитрова-Козлеков Любовь Степушова Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины Любовь Степушова Дмитрий Соколов Святой профсоюз: какие святые помогают в работе Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
В Госдуме назвали условие рассмотрения просьбы Польши о снижении цен на газ
Новости Украины
Украинцы выбиты из Cтаромарьевки, где 37 человек являются гражданами РФ
Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации
Здоровье
Малышева рассказала, что делать, если заболел после вакцинации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников