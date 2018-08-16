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Источник Правда.Ру

В провинциальном поселке разрешили общероссийский гей-парад

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Власти города Новоульяновска приняли историческое решение. Так, в Российской Федерации впервые пройдет официально согласованный гей-парад.

В провинциальном поселке разрешили общероссийский гей-парад. 390826.jpeg

Парад сексуальных меньшинств пройдет в поселке Яблоневый. Свидетелей у него, правда, будет немного — в населенном пункте живет всего-то 7 человек. Но организаторов шествия это нисколько не смутило. Они пообещали соблюсти обговоренный регламент и поблагодарили депутатов Новоульяновска за содействие и поддержку.

Один из организаторов, Николай Алексеев, создатель правозащитного портала для гомосексуалистов, поделился своими впечатлениями по поводу первого официального российского гей-парада. Алексеев заявил, что грядущее мероприятие — "крутейшее" событие в истории страны. Косаринову Светлану Анатольевну, главу Администрации города Новоульяновска, организатор шествия гомосексуалистов назвал настоящим либералом, демократом и человечищем.

Напомним, что ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство Германии одобрило законопроект о закреплении третьего пола в книгах записи актов гражданского состояния. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны. Согласно новому закону, в скором времени в Германии к двум стандартным и всем известным полам добавится третий — "иной". В эту категорию попадают те, кто не ассоциирует себя ни с одним из полов или имеет черты обоих полов одновременно.

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Темы ЛГБТ Россия Германия гей-парад
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