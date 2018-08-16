В провинциальном поселке разрешили общероссийский гей-парад

Власти города Новоульяновска приняли историческое решение. Так, в Российской Федерации впервые пройдет официально согласованный гей-парад.
Парад сексуальных меньшинств пройдет в поселке Яблоневый. Свидетелей у него, правда, будет немного — в населенном пункте живет всего-то 7 человек. Но организаторов шествия это нисколько не смутило. Они пообещали соблюсти обговоренный регламент и поблагодарили депутатов Новоульяновска за содействие и поддержку.
Один из организаторов, Николай Алексеев, создатель правозащитного портала для гомосексуалистов, поделился своими впечатлениями по поводу первого официального российского гей-парада. Алексеев заявил, что грядущее мероприятие — "крутейшее" событие в истории страны. Косаринову Светлану Анатольевну, главу Администрации города Новоульяновска, организатор шествия гомосексуалистов назвал настоящим либералом, демократом и человечищем.
Напомним, что ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство Германии одобрило законопроект о закреплении третьего пола в книгах записи актов гражданского состояния. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны. Согласно новому закону, в скором времени в Германии к двум стандартным и всем известным полам добавится третий — "иной". В эту категорию попадают те, кто не ассоциирует себя ни с одним из полов или имеет черты обоих полов одновременно.
Читайте также:
Геи и лесбиянки — фавориты: желающим получить грант…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
США обещают Турции: "одними помидорами она не отделается". Возможно прекращение участия Турции в программе по льготному импорту товаров из развивающихся стран.
В США завершились военные учения - армия отрабатывала войну с российскими войсками. Раньше войска США всерьез учились уничтожать авиацию, флот и города России.
Социологи предупредили Кремль - доверие россиян к власти продолжает пикировать. Возьмутся ли россияне за топоры и вилы?
В украинских соцсетях недавно провели аналогию между Восточным Тимором и Крымом, а власти Украины мечтают, как они покарают крымчан "после победы над Россией".