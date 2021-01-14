Эксперт назвал настоящую причину гибели "непотопляемого" "Титаника"

"Титаник" прославился тем, что, будучи объявлен "непотопляемым", затонул во время первого же рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Это произошло 14 апреля 1912 года.

На борту британского пассажирского лайнера, управляемого капитаном Эдвардом Смитом, было примерно 2200 пассажиров. Незадолго до полуночи 14 апреля "Титаник" столкнулся с айсбергом. Эта катастрофа привела к гибели более 1500 человек. Официальное расследование установило, что владельцы судна не виноваты. Но версии о гибели "непотопляемого" корабля множатся до сих пор.

"История, известная сегодня, не точна. Мы все знаем основные моменты гибели "Титаника", но когда я начал читать и изучать эту историю, я обнаружил, что капитан Смит не был пьян, руль не был слишком маленьким, заклёпки не были слабыми", — заявил эксперт Тим Малтин, посвятивший годы выяснению причин этого кораблекрушения.

Истинная причина, по его мнению, кроется вовсе не в том, что у вперёдсмотрящего не было бинокля, чтобы заметить айсберг издалека.

"Титаник" был одним из самых хорошо построенных кораблей в истории. Владельцы объявили судно непотопляемым, потому что его можно было разрезать на три части, и каждая часть плавала бы. Он также был рассчитан на то, чтобы удержаться на плаву при затоплении нижних четырёх водонепроницаемых отсеков. Но он не был предназначен для бокового удара, который буквально пропорол более 60 метров вдоль борта, открыв для воды пять отсеков", — уверен Тим Малтин.

Затонувший "Титаник" был обнаружен лишь в 1985 году во время секретной военной миссии США по поиску двух затонувших атомных подводных лодок на дне океана, пишет Express.