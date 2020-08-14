В честь 75-летия Победы 150 альпинистов поднимутся на Эльбрус

В честь 75-летия Победы 150 альпинистов покорят Эльбрус. Возраст участников варьируется от 20 до 80 лет, у некоторых многолетний опыт в альпинизме.

"Несмотря на то, что мне 80 лет, из них я уже 56 в горах. Давно общаюсь с молодежью. И сейчас собралась покорить — не покорить, а сходить на Эльбрус. Чувствуем мы себя здесь хорошо, народ прекрасный и погода пока держится умеренно. Восхождение мы делали на другие горы, тренировочные", — рассказала участница Эльбрусиады Маргарита Кулова.

Эльбрусиада стартовала ночью и, по подсчетам, подъем займет от 7 до 12 часов.