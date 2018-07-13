Названы числа, которые помогают добиться успеха

Пятница 13 заставила людей задуматься о силе чисел. Однако как отмечает Deutsche Welle, есть комбинации, которые, доказано наукой, положительно влияют на исход дела.

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Психологи особое внимание советуют уделить числу 72. Так, планы необходимо начать реализовывать именно в течение этого количества часов. Тогда в 99% случаев они будут выполнена. Специалисты подчеркивают, что разговор идет о старте.

Экономисты предлагают обратить внимание на соотношение 20:80. Правило Вильфредо Парето помогает повысить производительность: следует сосредоточиться на минимальном количестве задач, которые являются самыми главными, тогда отдача будет максимальной.

Исследователи из Йоркского университета выяснили, что 100 миллисекунд хватает, чтобы составить первое впечатление о человеке. От этого будет зависеть дальнейшее отношение к нему. Ученые узнали, что люди считают открытыми тех, кто в минуту знакомства улыбался или смеялся.

Специалисты по бизнес-консалтингу отмечают привлекательность нечетных чисел для людей. Кроме того, оформляя концепцию и презентацию, они согласуются с правилом "3-5-7". Информация делится на 3, 5, 7 пунктов или смысловых блоков.

Кроме того, психолог Герман Эббингауз выявил закономерность, с которой знания "улетучиваются" из памяти: через 20 минут исчезает 40%, через 1 час — до 60%, через 7 дней — до 80%. Многое зависит и от того, каким способом запоминался материал. Эксперты советуют для лучшего усвоения повторять информацию по схеме: через полчаса после первого запоминания, через сутки и через 14 дней и т. д.

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