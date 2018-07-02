В самой древней пирамиде ученые нашли страшного бога

Исследователи обнаружили в древней усыпальнице, построенной самим Имхотепом, бронзовую статую Осириса.

Статуя была найдена между каменными блоками, у западного склона пирамиды, в завалах, когда ученые убирали мусор. На статуе изображен Осирис — бог подземного мира и возрождения. Тот самый, что в одной руке держит перо, а в другой — скипетр. О находке стало известно от главы Высшего совета Египта по делам древностей Мустафы Вазири.

Пирамиды, символ как древнего, так и современного Египта по сути своей выполняют функцию склепов. Но, стоит заметить, что они — вершина египетского, если не мирового погребального зодчества. Пирамида Хеопса, огромный храм Ра, загадочный огромный Сфинкс — все это стало неотъемлемой частью современной культуры — литературы, кинематографа, музыки, связав ее невидимым мостиком с древней культурой египтян.

Археологи, обнаружившие статую, считают, что она была изготовлена гораздо позже периода жизни Имхотепа. По мнению специалистов, в щелях между камнями она оказалась не просто так. По словам исследователей, некогда жрецы специально положили ее туда, дабы увековечить связь между Осирисом — богом загробной жизни, и пирамидой — воротами в древнеегипетский рай.

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