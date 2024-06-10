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"СберСтрахование": Kia стала лидером по КАСКО в Санкт-Петербурге, спрос на китайские авто вырос в 5 раз

Kia и Hyundai стали лидерами по КАСКО в Петербурге за первые месяцы 2024 года

1:10
Страхование

Страховая компания "СберСтрахование" проанализировала свой портфель КАСКО и выяснила, что самой страхуемой маркой в Санкт-Петербурге за первые четыре месяца 2024 года стала Kia, на которую пришлось 15% всех заключённых полисов каско в городе. Следом идут Hyundai с таким же показателем (15%), Mitsubishi (7%), Toyota (6%) и Mercedes-Benz (5%). Об этом сообщил генеральный директор "СберСтрахования" Михаил Волков в рамках ПМЭФ.

Kia и Hyundai стали лидерами по КАСКО в Петербурге за первые месяцы 2024 года
Фото: Wikipedia by Benespit is licensed under CC BY-SA 4.0

В прошлом году топ-5 страхуемых марок был немного другим — пятёрку лидеров замыкал японский Nissan.

Примечательно, что в Санкт-Петербурге спрос на страхование по каско автомобилей китайского производства вырос в 5 раз. Самыми популярными марками из Китая стали Chery, Geely и Haval.

По всей России самыми страхуемыми марками стали Kia (9%), Lada (7%), Hyundai (7%), Toyota (6%) и Mercedes-Benz (4%). Чаще всего россияне страховали автомобили возрастом один год.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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