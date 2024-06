Станет круче: что изменится для клиентов "Тинькофф Банка" после ребрендинга

Обновления бренда "Тинькофф Банк" будут происходить постепенно, для клиентов почти ничего не изменится, сообщает компания на своём сайте.

