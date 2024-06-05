Обновления бренда "Тинькофф Банк" будут происходить постепенно, для клиентов почти ничего не изменится, сообщает компания на своём сайте.
В среду "Тинькофф Банк" объявил о смене названия на "Т-Банк". В компании пояснили, что таким образом хотят "уйти от фамильности, которая когда‑то была в тренде", и заменить название бренда "на что‑то более лаконичное и современное", а также масштабировать бизнес на международные рынки.
"Т-Банк" рассказал, что обновления будут происходить поэтапно: сначала изменения коснутся сайта и мобильного приложения, затем обновятся юридические названия, дизайн карт, банкоматов и оформление конвертов. Все обновления будут видны в приложении и новостях, пояснили в компании.
Ранее оформленные продукты работают в прежнем режиме, подчеркнули в "Т-Банке":
Также ребрендинг не повлияет на возможность инвестиций, работу мобильной связи и банкоматов — ни в России, ни за рубежом.
Названия изменятся и "станут круче", пишет "Т-Банк":
"Например, наша лучшая дебетовка Tinkoff Black теперь называется просто Black, а некоторые из продуктов и сервисов получат приставку "Т" в названии", — рассказали в компании.
В частности, "Тинькофф Cтрахование" превратится в "Т‑Страхование".
Банк предупреждает, что нет необходимости делать что-то с уже заказанными картами и сим-картами, удалять или переустанавливать мобильные приложения. Все подписанные с банком документы по-прежнему имеют юридическую силу, успокоил клиентов "Т-Банк".
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.