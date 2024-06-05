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Станет круче: что изменится для клиентов "Тинькофф Банка" после ребрендинга

"Тинькофф Банк" объяснил, что обновление бренда будет происходить постепенно

Страхование

Обновления бренда "Тинькофф Банк" будут происходить постепенно, для клиентов почти ничего не изменится, сообщает компания на своём сайте.

"Тинькофф Банк" объяснил, что обновление бренда будет происходить постепенно
Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under public domain

В среду "Тинькофф Банк" объявил о смене названия на "Т-Банк". В компании пояснили, что таким образом хотят "уйти от фамильности, которая когда‑то была в тренде", и заменить название бренда "на что‑то более лаконичное и современное", а также масштабировать бизнес на международные рынки.

"Т-Банк" рассказал, что обновления будут происходить поэтапно: сначала изменения коснутся сайта и мобильного приложения, затем обновятся юридические названия, дизайн карт, банкоматов и оформление конвертов. Все обновления будут видны в приложении и новостях, пояснили в компании.

Ранее оформленные продукты работают в прежнем режиме, подчеркнули в "Т-Банке":

  • Кредитные и дебетовые карты действуют до окончания указанного на них срока.
  • Кэшбэк за покупки начисляется как обычно.
  • Бронирования и авиабилеты остаются действительны.
  • Полисы ОСАГО, каско, страховки для путешествий и другие договоры действуют до окончания срока.

Также ребрендинг не повлияет на возможность инвестиций, работу мобильной связи и банкоматов — ни в России, ни за рубежом.

Названия изменятся и "станут круче", пишет "Т-Банк":

"Например, наша лучшая дебетовка Tinkoff Black теперь называется просто Black, а некоторые из продуктов и сервисов получат приставку "Т" в названии", — рассказали в компании.

В частности, "Тинькофф Cтрахование" превратится в "Т‑Страхование".

Банк предупреждает, что нет необходимости делать что-то с уже заказанными картами и сим-картами, удалять или переустанавливать мобильные приложения. Все подписанные с банком документы по-прежнему имеют юридическую силу, успокоил клиентов "Т-Банк".

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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