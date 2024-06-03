Автоподставы и фейковые ДТП: в нескольких регионах России участились случаи мошенничества со страховками

В Иркутской области в десять раз участились случаи страхового мошенничества

1:33 Your browser does not support the audio element. Страхование

В 2023 году, благодаря обращениям сотрудников Службы экономической безопасности Иркутского филиала "АльфаСтрахование", правоохранительные органы возбудили 19 уголовных дел по фактам страхового мошенничества, что почти в 10 раз больше по сравнению с 2022 годом, сообщают в компании.

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На 3 июня 2024 года в целом по Сибири и Дальнему Востоку количество таких уголовных дел с 2022 года выросло втрое. Особенно заметный рост наблюдается в Красноярском, Алтайском и Приморском краях.

Наиболее распространенной схемой мошенничества остаются автоподставы и фиктивные ДТП, когда преступники инсценируют столкновения на сложных участках дорог с другими водителями, которые затем формально признаются виновными, или устраивают столкновения с участием "своих" автомобилей, сообщает "АльфаСтрахование".

Также часто встречаются переоформление полисов ОСАГО на умерших владельцев автомобилей и оформление полисов ОСАГО "задним числом" по факту уже произошедшего ДТП. Растет количество случаев бытового и ипотечного мошенничества, когда владельцы, оформив полис страхования ипотеки, незаконно получают инвалидность при отсутствии или меньшей степени развития соответствующих заболеваний, отмечает страховщик.

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