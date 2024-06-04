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Финансовая грамотность для молодёжи: почему стоит задуматься о страховании уже сейчас

Эксперты рассказали, почему молодёжи стоит задуматься о страховании

1:23
Страхование

В современном мире молодёжь часто откладывает страхование на потом, считая, что это не является первоочерёдной задачей. Однако, страхование — важный аспект финансовой безопасности, и начинать его следует уже в молодом возрасте. Почему?

Эксперты рассказали, почему молодёжи стоит задуматься о страховании
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Во-первых, молодые люди имеют возможность получать более выгодные условия страхования. Риск возникновения серьёзных заболеваний и несчастных случаев ниже, что позволяет оформить полисы по более низким тарифам.

Во-вторых, страхование позволяет защитить себя от непредвиденных финансовых затрат. Например, автострахование покроет убытки в случае аварии, а страхование жилья — от краж или природных бедствий. Это особенно важно для студентов и молодых специалистов, чей бюджет часто ограничен.

Кроме того, стоит рассмотреть страхование ответственности перед третьими лицами. В мире, где всё больше людей работает в сфере услуг и IT, такая страховка может защитить от судебных исков и компенсаций за причинённый вред.

Наконец, страхование путешествий становится всё более актуальным для молодёжи, активно изучающей мир. Оно покрывает медицинские расходы, утрату багажа и отмену поездок, что особенно важно в условиях непредсказуемости.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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