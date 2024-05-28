Рост цен на страховку и климатические угрозы: американцы экономят на защите домов

Из-за повышения цен на страховые полисы и частых стихийных бедствий, вызванных изменением климата, всё больше американцев рискуют остаться без защиты. По данным The Washington Post, многие из них начали экономить на страховании своих домов.
Согласно оценке, опубликованной Институтом страховой информации отраслевой группы на 2023 год, в 2022 году 12% владельцев домов остались без страховки, в сравнении с 5% в 2019 году. Большинство из них — те, кто уже выплатил ипотеку и считает, что им больше не нужно страхование.
Согласно оценкам CFA, примерно 14% владельцев не застрахованы, особенно среди тех, кто имеет низкий доход и принадлежит к группам, наиболее уязвимым перед рисками. Среди тех, кто еще выплачивает ипотечные кредиты, только 2% решили не застраховывать свои дома.
Эксперты указывают на несколько причин увеличения стоимости страхования, включая рост цен на недвижимость и увеличивающиеся угрозы климатических изменений, которые приводят к более крупным выплатам. Согласно данным S&P Global, средняя стоимость страховых полисов на жильё увеличилась на 11,3% в 2023 году.
Эту проблему усугубляет тот факт, что некоторые страховые компании, сталкиваясь с ростом выплат, перестают предоставлять услуги в районах, подверженных стихийным бедствиям, что заставляет бывших клиентов искать более дорогие альтернативы. Например, компания State Farm привлекла внимание СМИ после объявления о том, что не будет продлевать страховые полисы в районах, где вероятность лесных пожаров высока, как, например, в Санта-Круз.
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