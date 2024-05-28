Рост цен на страховку и климатические угрозы: американцы экономят на защите домов

Американцы экономят на страховании домов из-за изменения климата

1:53 Your browser does not support the audio element. Страхование

Из-за повышения цен на страховые полисы и частых стихийных бедствий, вызванных изменением климата, всё больше американцев рискуют остаться без защиты. По данным The Washington Post, многие из них начали экономить на страховании своих домов.

Фото: web.archive.org by Марвин Науман is licensed under public domain

Согласно оценке, опубликованной Институтом страховой информации отраслевой группы на 2023 год, в 2022 году 12% владельцев домов остались без страховки, в сравнении с 5% в 2019 году. Большинство из них — те, кто уже выплатил ипотеку и считает, что им больше не нужно страхование.

Согласно оценкам CFA, примерно 14% владельцев не застрахованы, особенно среди тех, кто имеет низкий доход и принадлежит к группам, наиболее уязвимым перед рисками. Среди тех, кто еще выплачивает ипотечные кредиты, только 2% решили не застраховывать свои дома.

Эксперты указывают на несколько причин увеличения стоимости страхования, включая рост цен на недвижимость и увеличивающиеся угрозы климатических изменений, которые приводят к более крупным выплатам. Согласно данным S&P Global, средняя стоимость страховых полисов на жильё увеличилась на 11,3% в 2023 году.

Эту проблему усугубляет тот факт, что некоторые страховые компании, сталкиваясь с ростом выплат, перестают предоставлять услуги в районах, подверженных стихийным бедствиям, что заставляет бывших клиентов искать более дорогие альтернативы. Например, компания State Farm привлекла внимание СМИ после объявления о том, что не будет продлевать страховые полисы в районах, где вероятность лесных пожаров высока, как, например, в Санта-Круз.