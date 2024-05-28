Четверо россиян обвиняются в краже через фальшивые ДТП: страховой ущерб превысил 3 млн рублей

До 10 лет тюрьмы: четверо россиян обвиняются в масштабной страховой махинации

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Четверо россиян обвиняются в краже чужого имущества с использованием обманных методов в сфере страхования, согласно части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации. Известно, что обвиняемые действовали совместно, выявляя подходящие автомобили и их владельцев, реальных или выдуманных, чтобы представить их как пострадавших в выдуманных ДТП, как сообщили в областной прокуратуре.

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При этом каждый из "пострадавших" должен был иметь незначительный страховой риск, а также подтвердить случившиеся аварии и после получения страхового возмещения передать сумму обвиняемым.

Эта схема действовала с 2020 года. Общий ущерб для страховых компаний составил более трёх миллионов рублей. За 27 преступных эпизодов каждому обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.