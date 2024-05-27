Банк России: российские страховщики сократили прибыль на 10% в начале 2024 года

Страховщики РФ снизили прибыль до 99 млрд рублей в первом квартале 2024 года

2:52 Your browser does not support the audio element. Страхование

Совокупная чистая прибыль российских страховщиков за первый квартал 2024 года составила 99 миллиардов рублей, что на 10,3% ниже показателя за аналогичный период 2023 года.

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Эти данные представлены в "Обзоре финансовой стабильности" за четвертый квартал 2023 года и первый квартал 2024 года, подготовленном Банком России.

Регулятор отмечает, что чистая прибыль страхового сектора за весь 2023 год достигла рекордного уровня в 322,3 миллиарда рублей, значительно превысив результаты предыдущего года. Основной вклад в прибыль внесли процентные доходы и доходы от валютной переоценки, составившие 269,3 и 116,6 миллиарда рублей соответственно, сообщает Финмаркет.

В 2023 году страховщики выплатили дивиденды на сумму 116,6 миллиарда рублей, как указано в обзоре Центробанка. Оставшаяся нераспределённой прибыль была направлена на увеличение собственных средств. В результате, даже с учетом роста требуемого капитала на 23,6% за год, нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств выросло до 213,1%.

Тем не менее, по итогам четвёртого квартала прошлого года финансовый результат отрасли был отрицательным из-за убытков, понесённых от страховой деятельности. На итоговый результат негативно повлияли убытки от отрицательной переоценки торгового портфеля на фоне роста процентных ставок. Однако, в целом, процентные доходы страховщиков превысили их потери от переоценки активов, как указано в обзоре.

Рост убытков на страховом рынке не оказал значительного негативного влияния на показатели финансовой устойчивости прямых страховщиков. Центральный банк связывает это с тем, что значительная часть рисков была перестрахована в АО РНПК. При этом накопленный запас финансовой прочности позволил национальному перестраховщику сохранить высокое соотношение собственных средств и принятых обязательств, говорится в обзоре.

Вместе с тем, рыночная доля РНПК сократилась с 79% по итогам 2022 года до 67% по итогам первого квартала 2024 года. Страховщики постепенно увеличивают собственное удержание по принимаемым рискам и развивают внутрироссийскую перестраховочную ёмкость, как отмечается в обзоре.