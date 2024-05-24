Наехал на машину: в Перми страховщик не смог доказать, что мальчик на электросамокате нарушил ПДД

В Перми страховая компани не смогла взыскать сумму компенсации с родителей мальчика, попавшего на электросамокате в ДТП с автомобилем, сообщает "Мой город - Пермь".
Инцидент произошёл в мае 2023 года. Девятилетний мальчик, двигаясь на самокате, наехал на машину, причинив ей механические повреждения.
Страховщик возместил ущерб водителю, после чего решил взыскать сумму компенсации с родителей мальчика. Однако в ходе судебного процесса компания не смогла доказать, что ребёнок нарушил правила дорожного движения. Индустриальный районный суд установил, что мальчик ехал на самокате в жилой зоне, действуя как пешеход. Владелец пострадавшего автомобиля мог, выезжая с парковки задним ходом, предотвратить столкновение.
Учитывая это, судья отказал страховой компании в возмещении ущерба.
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