Наехал на машину: в Перми страховщик не смог доказать, что мальчик на электросамокате нарушил ПДД

В Перми страховщик проиграл суд родителям мальчика на электросамокате

1:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Перми страховая компани не смогла взыскать сумму компенсации с родителей мальчика, попавшего на электросамокате в ДТП с автомобилем, сообщает "Мой город - Пермь".

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Инцидент произошёл в мае 2023 года. Девятилетний мальчик, двигаясь на самокате, наехал на машину, причинив ей механические повреждения.

Страховщик возместил ущерб водителю, после чего решил взыскать сумму компенсации с родителей мальчика. Однако в ходе судебного процесса компания не смогла доказать, что ребёнок нарушил правила дорожного движения. Индустриальный районный суд установил, что мальчик ехал на самокате в жилой зоне, действуя как пешеход. Владелец пострадавшего автомобиля мог, выезжая с парковки задним ходом, предотвратить столкновение.

Учитывая это, судья отказал страховой компании в возмещении ущерба.

Ранее житель Мордовии оказался на скамье подсудимых за попытку обмануть страховую компанию на 2,5 млн рублей.